Santos inicia conversas para buscar Lincoln, revelação do Grêmio

Após o término do Campeonato Brasileiro de 2016, o Santos deixou claro que pretendia trazer reforços ‘cascudos’ para reforçar o elenco na Copa Libertadores da América deste ano. Porém, como tem encontrado dificuldade em várias negociações, a diretoria já começa a mudar o foco e agora também vai em busca de jovens talentos do futebol brasileiro. E um dos nomes que interessam é o do meia Lincoln, do Grêmio.

O jogador, de apenas 18 anos, é revelação das categorias de base do clube de Porto Alegre. Com a chegada de Renato Gaúcho, porém, ele perdeu espaço entre os titulares e terminou a temporada com poucas oportunidades na equipe. A ideia do Peixe é trazê-lo por empréstimo de um ano. Seu contrato vai com o tricolor vai até dezembro de 2019.

O primeiro contato entre os dois clubes aconteceu em dezembro, quando os presidentes Modesto Roma e Romildo Bolzan Júnior se encontraram durante o sorteio dos grupos da Libertadores em Assunção, no Paraguai.

“Tem que ser algo bom para todos. Se o Grêmio ceder o jogador seria por um ano. É um ensaio, um ensaio de conversa” disse o mandatário gremista à Rádio Gaúcha.

Caso o Tricolor Gaúcho não aceite ceder Lincoln por empréstimo e com o valor dos direitos econômicos fixado, o Santos pretende oferecer o atacante Thiago Ribeiro como “moeda de troca”. O clube de Porto Alegre, porém, está interessado em Rodrigão. O alvinegro, por sua vez, só irá liberar o centroavante caso consiga contratar outro nome de ‘peso’ para ser o substituto imediato de Ricardo Oliveira.