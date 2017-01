Santa Cruz anuncia a saída de Danny Morais para clube estrangeiro

Depois de duas temporadas e mais de cem jogos com a camisa do Santa Cruz, o zagueiro e volante Danny Morais está de saída da equipe pernambucana para uma equipe de fora do Brasil ainda não anunciada. O fim do vínculo entre Danny e o Mais Querido foi revelado através do próprio site do Santa.

“Queria agradecer. Do presidente ao roupeiro. É um clube muito especial. Fiz amizades verdadeiras, cresci, meus filhos torcem para o Santa. Saio hoje porque, há tempos, buscava uma oportunidade de voltar para o exterior. Minha família queria, eu queria. Deixamos sempre bem claro que, no Brasil, ficaríamos sempre no Santa Cruz. Vou continuar torcendo. Para sempre. Espero voltar um dia”, afirmou o jogador sobre sua despedida ao site da equipe.

Danny chegou a aceitar sua renovação contratual com o Santa Cruz, mas acabou recebendo uma proposta para jogar no exterior. A diretoria, então, optou por liberar o volante para negociar seu futuro.

Revelado pelo Internacional em 2006, o jogador atuou por equipes como Botafogo e Bahia antes de se mudar para a Arábia Saudita, onde jogou pelo Al Ittifaq por uma temporada. Em 2014, se transferiu para a Chapecoense e no ano seguinte, desembarcou em Recife para defender o Tricolor.

“É preciso deixar registrado que Danny é um dos mais importantes jogadores desse período nosso. Um atleta, um homem, que assumiu uma função muito importante no Santa Cruz. Foi um guerreiro”, disse o presidente Alírio Morais. O dirigente também revelou que ambas as partes tinham um acordo de que, caso surgisse uma proposta estrangeira, o volante poderia se desligar do clube brasileiro.