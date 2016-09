Reforços são apresentados e já podem ajudar o Bahia contra o Goiás

Next

Vestiram pela primeira vez a camisa do Esporte Clube Bahia oficialmente, nesta sexta-feira, três reforços para o fim de temporada. Além de René Júnior, meio-campista da Ponte Preta que já estava confirmado como empréstimo, a equipe também apresentou os atacantes Misael e Wesley Natã.

“Creio que vou ajudar muito, meu estilo é aguerrido, combina com a torcida. Tem muito jogador que conheço. Espero continuar aqui. Nunca tinha jogado no Nordeste e espero agarrar essa oportunidade”, afirmou René, que já trabalhou com Guto Ferreira na Ponte Preta.

Jogador da Chapecoense, mas que estava emprestado ao Concórdia (SC), Wesley Natã também conhece seu novo treinador da época da Chape. “Vim com o objetivo de crescer na minha carreira e ajudar o Bahia. Um convite do Guto, então é uma oportunidade ímpar. Sei da importância do acesso, minha mentalidade é essa”, colocou o jovem.

Buscando voltar à elite do futebol brasileiro, o Bahia está na briga pela parte de cima da tabela da série B, a dois pontos do G4. “Estamos motivados para vestir essa camisa, é uma grande responsabilidade, mas tempos muito a contribuir. Tivemos contato com o grupo, é forte, mas sentiu o último resultado”, analisou Misael.

Na 25ª rodada, o Tricolor de Aço foi derrotado pelo Paysandu por 2 a 1 e perdeu a chance de se colocar entre os quatro primeiros. Com 36 pontos, a equipe agora aparece na nona colocação empatada com o Avaí e a apenas dois pontos do CRB, primeira equipe na zona de acesso.

Os três reforços já estarão disponíveis para o treinador na partida deste sábado, contra o Goiás, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Muito mal no campeonato, a equipe goiana luta para espantar o fantasma da degola.

