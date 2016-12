Real Madrid pode competir com Barcelona para tirar Mina do Palmeiras

O zagueiro colombiano Yerry Mina foi um dos destaques do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e desde então passou a ter seu futuro especulado em uma transferência para a Europa, especialmente para o Barcelona, que possui a opção de compra do jogador. No entanto, os blaugranas poderão enfrentar concorrência se realmente quiserem levar o jogador do Verdão, e justamente de seu grande rival: o Real Madrid.

Segundo informações do jornal espanhol Don Balon, os merengues passaram a demonstrar interesse na contratação de Mina, e poderão aparecer como um dos fortes candidatos a levá-lo para o futebol europeu, ainda que o Barça possua o pré-acordo.

O valor de venda do colombiano para o time catalão está fixado em 9 milhões de euros (R$ 31 milhões). O Real Madrid, além de não ter um preço já definido como seu rival, ainda precisaria se livrar de suspensão imposta pela Fifa, que os impede de fazer contratações pelas próximas duas janelas de transferências.

Mina já chegou a elogiar o Barcelona anteriormente, demonstrando admiração pela equipe: “Sei que o Barça é uma grande equipe e se destaca pelo seu modo de jogar. Sempre faço o meu melhor e busco aprender com eles”, afirmou.