PSG tentou seduzir Neymar com loucura financeira, diz agente

O desejo do Paris Saint-Germain de tirar Neymar do Barcelona na última janela de transferências era forte, e os franceses chegaram a fazer contato com o jogador e oferecer regalias e um valor estratosférico em salários, segundo revelou o empresário do craque, Wagner Ribeiro, em entrevista para a emissora ESPN Brasil.

O agente deu detalhes de uma conversa que aconteceu em julho entre ele, Neymar, e os representantes do Paris Saint-Germain, que acenaram com o que estariam dispostos a pagar para fazer o brasileiro mudar para a capital francesa, e se dispuseram a realizar uma verdadeira loucura financeira.

Como Ribeiro já havia adiantado com os donos do clube francês, apenas uma transação de valores extremamente elevados faria Neymar pensar em deixar o Barcelona, e chegou a pedir 40 milhões de euros (R$ 149 milhões) anuais de salário para o atacante, cifras que segundo o agente seriam o dobro do que ganha Cristiano Ronaldo, o mais bem pago atleta da atualidade.

Outras regalias oferecidas foram o nome de Neymar virando marca em uma franquia de hotéis, fazendo assim uma porcentagem da arrecadação dos locais indo para o atacante, e um jato particular, que o permitiria realizar voos com mais liberdade, como por exemplo nos compromissos para se apresentar à Seleção Brasileira.

Neymar até chegou a ficar atraído pelas condições do negócio, segundo contou Wagner Ribeiro, no entanto, optou pela renovação de seu contrato com o Barcelona por um valor inferior ao que foi oferecido pelo PSG.

