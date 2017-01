Preocupado com maratona, Dorival veta saídas e aposta em Thiago Ribeiro

Com a chegada de cinco reforços e mais dois jogadores que voltam que empréstimos, o Santos começou os trabalhos de pré-temporada com 36 atletas à disposição do técnico Dorival Júnior. E se depender do comandante, esse número não irá diminuir.

Após sofrer com convocações e lesões em 2016, o treinador santista não pretende ter o mesmo problema neste ano, ainda mais por conta da disputa da Copa Libertadores da América. Pensando na longa sequência de jogos, Dorival se mostra contrário a ideia da diretoria de emprestar alguns atletas, como Alison, Rafael Longuine e Rodrigão.

“Quero deixar que as coisas aconteçam. A princípio, eles ficam. Alison, depois de período com lesões, acabou tendo sequência de lesões menores. Um fato natural. Rafael Longuine vinha sendo aproveitado ao longo de todo o ano. Rodrigão veio, teve grande momento, deu uma caída natural, processo de adaptação. Tem potencial para nos ajudar”, afirmou o comandante do alvinegro, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Além da permanência desses atletas e da chegada de Cleber, Matheus Ribeiro, Leandro Donizete, Vladimir Hernández e Kayke, o Peixe teve outras quatros novidades neste início de ano. Thiago Ribeiro, Serginho, Lucas Otávio e Lucas Crispim, que estavam emprestados, retornaram ao elenco santista.

Apesar de ter mandado Otávio e Crispim ao time B, Dorival reintegrou Thiago Ribeiro e Serginho aos profissionais. O meia retornou do Vitória. Já o atacante, que estava encostado no Bahia, é uma das apostas do treinador. Mesmo em má fase técnica, o jogador é visto como uma opção para atuar pelos lados do campo no ataque e também por sua experiência em Libertadores. O atleta, inclusive, já foi artilheiro da competição continental em 2011.

“É um jogador que sempre foi importante. Pelo posicionamento tático, cumprir funções, por ser agressivo. Todo atleta passa por um momento instável. Ele tem capacidade, qualidade e condições de se recuperar bem. Confio muito. Provavelmente (vamos ficar com ele)”, concluiu Dorival.