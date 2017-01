Na mira do Corinthians, Pottker vem a São Paulo “resolver a vida”

Partiu ➡️ SÃO PAULO resolver minha vida!!! Uma foto publicada por W. Pottker (@williampottker) em Jan 8, 2017 às 3:03 PST

Um dos artilheiros da última edição do Campeonato Brasileiro, o atacante William Pottker está na mira do Corinthians para a temporada de 2017. Neste domingo, por meio de seu perfil no Instagram, o jogador da Ponte Preta postou uma foto a caminho de São Paulo.

“Partiu, São Paulo. Resolver minha vida!”, publicou Pottker, com uma foto dentro de um carro. Ansiosos por reforços, torcedores corintianos interagiram após a mensagem do atacante. “Vem ser feliz no Coringão”, pediu um internauta. “ Vai ser ídolo do Timão”, previu outro.

Autor de 14 gols no Campeonato Brasileiro, William Pottker dividiu o posto de artilheiro com Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport. Admirador do atacante da Ponte Preta, Fábio Carille, novo treinador do Corinthians, chegou a dizer que o atleta tinha uma “possibilidade grande” de chegar ao Parque São Jorge.

Incomodada com o assédio ao atacante, a Ponte Preta decidiu se manifestar publicamente. Vanderlei Pereira, presidente do time de Campinas, sublinhou que não está interessado em negociar William Pottker e inclusive revelou que uma proposta do futebol chinês pelo atleta foi recusada.

O Corinthians já anunciou oficialmente os atacantes Jô, Kazim e Luidy. O time alvinegro tem tudo certo com o volante Paulo Roberto, que estava na Sport. O ex-palmeirense Gabriel, mais um volante, também pode ser anunciado em breve no Parque São Jorge.