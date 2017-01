Modesto vai até a Argentina para fechar com Barcos, ex-Palmeiras

O Santos segue firme na luta para contratar um centroavante ‘cascudo’ que possa revezar com Ricardo Oliveira na disputa da Copa Libertadores da América de 2017. Mesmo ainda aguardando a rescisão de Luis Fabiano com o Tianjin Quanjian, da China, o Peixe não quer perder tempo esperando e também foi atrás de Hérnan Barcos. O presidente Modesto Roma Júnior, inclusive, está na Argentina e aproveitou a viagem para tentar a contratação do atacante.

O alvinegro já acertou as questões financeiras e espera apenas que o jogador acerte a rescisão de seu empréstimo com o Vélez Sarsfield. A cúpula santista está otimista com o acordo, pois entende que o clube argentino não deve fazer força para segurar Barcos, que não vive boa fase e está fora dos planos. Até junho, ele está vinculado ao Sporting, de Portugal, que também não irá se preocupar para liberá-lo ao Peixe.

O Santos já havia demonstrado interesse no centroavante no final do ano passado. A diretoria, porém, havia desanimado do negócio após saber que o argentino estava indo para o Atlético Nacional. Após receber a informação de que o ex-palmeirense não acertou com os colombianos, o alvinegro decidiu agir rápido para fechar com o atacante antes que outras equipes tentem investir no negócio.

Caso o Peixe acerte com Barcos, irá desistir de trazer Luis Fabiano. A ideia dos santistas é ter somente um centroavante que possa fazer ‘sombra’ para Ricardo Oliveira. Além disso, o acerto com o argentino também deve viabilizar o empréstimo de Rodrigão.

Cobiçado por Sport, Vitória, Bahia e Grêmio, o atacante foi avisado que só será liberado caso o Peixe encontre um substituto para a posição. Apesar da diretoria acreditar que ele ainda não tenha ‘tarimba’ para ser o reserva imediato de Oliveira, a escassez no mercado fez o alvinegro manter o jogador no elenco.

Até o momento, o Santos contratou quatro reforços para esta temporada: o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.