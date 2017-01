Modesto mostra otimismo e oferece carro para Lucas Lima renovar

O meia Lucas Lima segue na mira do futebol Chinês. Após recusar propostas do Hebei China Fortune, em 2016, o jogador recebeu novas investidas nesta janela de transferência. Porém, mesmo após ele ter afirmado que não teria problema em atuar no país, ele deve permanecer no Santos.

Apesar de ainda nutrir o desejo de deixar o Peixe para atuar no futebol europeu, o camisa 10 se apega em dois fatores para cumprir seu contrato até dezembro: a disputa da Copa Libertadores da América e a possibilidade de ficar livre no mercado após o final de 2017.

Primeiramente, Lucas Lima acredita que a competição continental pode ser uma boa vitrine para que ele receba uma proposta de um grande clube da Europa. Além disso, o meia sabe que ficará sem contrato com o Santos após dezembro, podendo fechar com qualquer equipe. O alvinegro, por sua vez, quer reverter essa situação.

Confiante na permanência do camisa 10, o presidente Modesto Roma Júnior já iniciou as negociações para renovar o contrato com o meia. O mandatário, inclusive, ofereceu um “bônus” especial para que Lucas Lima fique na Vila Belmiro.

“Perguntei ao Lucas quando assina a renovação. Disse que ofereço um Volvo. Ele se interessou”, brincou Modesto, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, para anunciar a parceria com a Volvo Cars. A empresa vai ceder alguns veículos em contrato de comodato e participar de ações de marketing do clube. O acordo ainda inclui descontos para associados na compra de carros da marca sueca que podem chegar a R$ 25 mil.

Além do camisa 10, o goleiro Vanderlei, o atacante Ricardo Oliveira e o volante Renato possuem contrato até o fim da temporada. O alvinegro, porém, não demonstra preocupação com a renovação dos três e garante que as conversas com eles já estão bem adiantadas.