Modesto mantém esperança por Robinho: “Fim de semana decisivo”

O Santos começa sua pré-temporada na próxima quarta-feira, no CT Rei Pelé. Antes da reapresentação, porém, o presidente Modesto Roma Júnior pretende ‘fechar’ o elenco do alvinegro nos próximos dias. E um dos nomes que ainda não saiu da cabeça do mandatário é de Robinho. Apesar de saberem da dificuldade para negociar com o Atlético-MG, os santistas seguem sonhando com o retorno do ídolo para a disputa da Copa Libertadores da América deste ano.

Em entrevista ao Seleção SporTV, Modesto declarou que este fim de semana será “importante” em relação ao retorno ou não do ‘Rei das Pedaladas’ à Vila Belmiro. O mandatário não entrou em detalhes e também não falou se existe algum interesse do atacante. Mesmo assim, ele mostrou otimismo na negociação.

“Eu acho que pode ser que aconteça alguma coisa. Vamos ver. Esse fim de semana vai ser um fim de semana importante. Não (ele não indicou que desejo voltar), vamos deixar o assunto Robinho para quando ocorrer alguma coisa, por enquanto ainda não ocorreu. Eu sou um otimista, principalmente quando sento em uma mesa de almoço (risos)”, afirmou o dirigente.

Se depender do Atlético-MG, porém, Robinho não sairá de Belo Horizonte. Mesmo com o setor de ataque ‘inchado’, com jogadores como Luan, Lucas Pratto, Fred, Cazares, Carlos e Clayton, o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, não pretende liberar o ídolo santista, que viveu uma de suas melhores temporadas na carreira em 2016, marcando 25 gols e sendo um dos principais destaques durante o ano.