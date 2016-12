Modesto admite dificuldade e sonho de ter Gabigol e Robinho fica distante

De volta à Copa Libertadores da América após quatro anos, o Santos pretende trazer um jogador de ‘peso’ para causar impacto na torcida e mostrar que o clube vem forte para conquistar a competição continental pela quarta vez em sua história. Porém, os dois principais alvos do alvinegro estão ficando cada dia mais longe. Tratados como “sonhos de uma noite de verão” pelo presidente Modesto Roma Júnior, Robinho e Gabigol não devem retornar ao Peixe em janeiro de 2017.

Contratado por 29 milhões de euros (cerca de R$100 milhões) pela Inter de Milão em agosto, Gabigol vem sendo pouco aproveitado. O Santos, por sua vez, esperava uma definição do atacante para buscar investidores e viabilizar seu empréstimo. Porém, ele demonstrou o desejo de ficar na Itália e passou a receber mais chances entre os titulares.

“Gabriel não está sendo utilizado pela Inter, mas é muito difícil que eles nos emprestem. Eles querem que o jogador se acostume ao estilo europeu, ao estilo italiano de jogar. Não adianta ele vir para o Santos, vão querer emprestar para o futebol italiano. Para nós, seria muito bom ele voltar, mas não adianta se iludir”, afirmou o mandatário, em entrevista à “Rádio Bandeirantes”.

Nos últimos anos, o torcedor santista se acostumou com a especulações de um possível retorno de Robinho. E desta vez não foi diferente. A diretoria chegou a se reunir com o atacante e demonstrou o desejo em repatriá-lo em 2017. Porém, o Atlético-MG não está disposto a ceder o jogador, que viveu uma de suas melhores temporadas na carreira, marcando 25 gols e sendo um dos principais destaques durante o ano. Além disso, Roger Machado, que assume o comando técnico do Galo a partir de janeiro, pretende contar com ele em sua equipe na Libertadores.

“Robinho tem contrato de mais um ano com Atlético-MG e acho que vai cumprir. Seria difícil o Atlético-MG liberar um dos seus artilheiros, um jogador do nível e da categoria do Robinho. Vão fazer de tudo para mantê-lo por lá, até porque disputam a Libertadores”, concluiu Modesto.

Sem os ídolos e com o setor defensivo ‘fechado’, o Santos segue buscando nomes para reforçar a equipe do meio para frente. Nos últimos dias, o Peixe iniciou negociações pelos meias Régis, do Bahia, e Marquinhos Gabriel, do Corinthians. Além disso, a cúpula santista ainda se interessa pelos atacantes Clayton, do Atlético-MG, e Marinho, do Vitória. Por fim, a comissão técnica estuda uma investida no meia Mauro Formica, do Newell’s Old Boys.