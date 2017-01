Mirando trocas e empréstimos, Santos tem só três dispensados para 2017

Apesar de não ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro, o Santos acredita que 2016 foi um bom ano para o clube e a ideia é manter a base da equipe para a próxima temporada. Visando a disputa da Copa Libertadores da América, o Peixe não renovará seu vínculo com apenas três nomes do elenco atual: Joel, Valencia e Paulinho. Os dois últimos, inclusive, já foram dispensados pelo alvinegro.

O colombiano foi liberado para procurar outro clube e se despediu dos jogadores santistas na semana passada. Ele tinha contrato até 31 de dezembro. Paulinho, por sua vez, já seria devolvido ao Flamengo ao final do seu empréstimo. Porém, após discutir com um torcedor, acabou tendo seu acordo rescindido no final de novembro. Por fim, o camaronês Joel também voltará ao Cruzeiro a partir de 2017.

Porém, se a lista de dispensas é pequena, o mesmo não pode ser dito da seleção com jogadores “trocáveis” do Santos. Com pouco espaço no time de Dorival Júnior, alguns atletas do Peixe são vistos como moedas de troca para a próxima temporada.

O principal deles é Thiago Ribeiro. O alto salário do atacante (cerca de R$ 300 mil), porém, é um empecilho em uma futura negociação. Tanto que o alvinegro cogita pagar metade dos seus vencimentos em um possível acordo com o Atlético-PR, em troca pelo meia Marcos Guilherme.

Além de Thiago, a cúpula santista vê com bons olhos uma possível troca ou empréstimo de Rafael Longuine, Emiliano Vecchio, Matheus Nolasco, Fernando Medeiros e Alison.

Por fim, o clube precisa encontrar um espaço para outros seis atletas que retornam de empréstimos em 2017. Ao lado de Thiago Ribeiro, que volta do Bahia, o técnico Dorival Júnior terá à disposição Lucas Crispim (Atlético-GO), Lucas Otávio (Paraná) e Serginho (Vitória). O zagueiro Paulo Ricardo, que está no Sion, da Suíça, irá desembarcar na Vila Belmiro somente em julho. Já o meia Marquinhos, que foi para o Audax após acerto com o volante Yuri, volta depois do término do Campeonato Paulista.