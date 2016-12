Meia Montillo promete honrar camisa histórica do Botafogo

Reforço de peso do Botafogo para a temporada 2017, o meia Walter Montillo sabe da responsabilidade que terá no clube. Por isso, fez questão de prometer muito empenho e dedicação aos torcedores para buscar bons resultados pelo clube de General Severiano.

“Com humildade e felicidade vou ter a honra de usar uma camisa com muita história.Obrigado mais uma vez”, afirmou o argentino nesta quinta-feira, através de seu Twitter oficial.

Com humildade e felicidade vou ter a honra de usar uma camisa com muita história.Obrigado mais uma vez @BotafogoOficial 7️⃣????????#Feliz #VQVamos pic.twitter.com/PnxVurhESU — Walter Montillo (@Montil10) December 22, 2016

Montillo é o quinto reforço do Botafogo para a temporada. Além do argentino, a diretoria carioca já obteve acerto com o goleiro Gatito Fernández (Figueirense), o lateral Gilson (América-MG), o meia João Paulo (Santa Cruz) e o experiente atacante Roger (Ponte Preta).

O futebol brasileiro é muito conhecido por Montillo, que estava no Shandong Luneng, da China. Entre 2010 e 2014, o jogador esteve no País e atuou por Cruzeiro e Santos.