Luis Fabiano viaja para rescindir contrato com clube chinês

O atacante Luis Fabiano é um dos jogadores mais procurados pelos times brasileiros nesta janela de transferências. Neste domingo, o ex-São Paulo publicou uma foto em sua rede social à China para rescindir seu contrato com o Tianjin Quanjian.

Procurado pela Ponte Preta e pelo Vasco, o atleta publicou foto com mensagem “Lá vou eu, China”. Caso consiga se desvencilhar do clube chinês, Luis Fabiano deve voltar ao futebol nacional.

Lá vou eu ????????. ???? Uma foto publicada por Luis Fabiano Clemente (@luisfabianooficial) em Jan 14, 2017 às 5:52 PST

O atacante deixou o São Paulo no final de 2015 para assinar contrato com o Tinjin, da China. Em sua única temporada no país, o atacante atuou em 29 partidas e marcou 23 gols, ajudando a equipe a subir para a primeira divisão do campeonato nacional.

O jogador de 36 anos despertou interesse de diversos clubes nacionais. O Santos chegou a conversar com o atacante, mas acabou desistindo da contratação. Vasco e Ponte Preta seguem esperando que Fabiano consiga a rescisão para avançar nas conversas.