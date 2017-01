Lucas Otávio se reapresenta ao Santos, mas deve ser emprestado

O Santos terá o reforço de alguns atletas que retornam após ficarem emprestados na última temporada. Nesta quarta-feira, jogadores como Thiago Ribeiro e Lucas Otávio se reapresentam no CT Rei Pelé, para o início da pré-temporada. Porém, se o atacante que volta do Bahia está sem mercado e deve permanecer, o mesmo não pode ser dito para o volante de 22 anos.

O jovem, que já vinha fazendo um trabalho físico durante o período de férias, não está nos planos do técnico Dorival Júnior para a disputa da Copa Libertadores da América. Por conta disso, o clube está disposto a ceder novamente o jogador por empréstimo. Lucas Otávio, por sua vez, afirma que já recebeu sondagens de outras equipes da elite do Brasileirão.

“O pessoal do meu estafe comentou sobre o interesse de outras equipes da Série A, mas, neste momento, meu pensamento está voltado a fazer um bom trabalho na pré-temporada no CT Rei Pelé”, disse o Menino da Vila.

Revelado pelo Peixe e eleito melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, Lucas Otávio tem contrato válido até janeiro de 2019. Bicampeão da Copinha, o volante chegou a assumir a titularidade em alguns jogos com o time principal do alvinegro no Paulistão de 2015, mas perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior, que promoveu a entrada de Thiago Maia na equipe.

Apesar do retorno após empréstimo ao Paraná, o atleta deve continuar sem receber grandes oportunidades, ainda mais porque o Santos contratou Leandro Donizete, do Atlético-MG. Além dele, Dorival ainda considera que Lucas Otávio está abaixo dos volantes Yuri, Alison e Fernando Medeiros, reservas de Thiago Maia e Renato.