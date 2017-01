Livre dos chineses, Jadson quer contrato de três anos no Brasil

Jadson, enfim, está livre para definir qual será o seu futuro. Tido como uma das prioridades do Corinthians, o meia conseguiu a rescisão de contrato com o Tianjin Quanjian nesta segunda-feira. Apesar das especulações em torno do jogador, o empresário Marcelo Robalinho, que cuida de sua carreira, assegurou que não há propostas oficiais por enquanto, já que até o dia anterior não havia certeza se os chineses o liberariam.

Mirando uma estabilidade na volta ao Brasil, o empresário de Jadson adiantou que planeja um contrato mínimo de três anos para o jogador, ainda que ele já tenha uma idade avançada. Aos 33 anos, o meia foi líder de assistências da Segundona chinesa e espera retomar o bom momento vivido no Corinthians, em 2015, nesta nova temporada. Robalinho ainda garantiu que não sabe se Jadson possui uma preferência.

“É uma questão que nós pleiteamos, vamos fazer um contrato mínimo de três anos. Pode ser de quatro ou de cinco, se o clube quiser. Não posso garantir se existe uma preferência. O que existe é o fato do jogador estar abrindo mão de uma grande quantia de dinheiro e estar buscando uma qualidade de vida, se sentir bem”, disse em entrevista à ESPN.

Após conseguir o acesso à primeira divisão da China, o Tianjin Quanjian planeja a contratação de grandes nomes do futebol europeu. Diego Costa, Cavani e Benzema estão na mira da equipe de Fabio Cannavaro. Jadson, por sua vez, ficou insatisfeito com o tratamento que recebeu da diretoria de seu antigo clube, disposta a pagar salários muito mais altos a novos nomes em comparação com o que o meia recebe.

“Se Jadson não está com o mesmo reconhecimento do que os jogadores que estão chegando agora, é melhor a gente botar um ponto final no contrato e trabalhar em cima da rescisão. Foi isso o que aconteceu. Por isso agora vamos começar as negociações oficias com os clubes interessados”, disse Marcelo Robalinho.