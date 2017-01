Lille oferece R$ 27 milhões por Vitor Bueno e Santos recusa negócio

O Santos continua com a ideia de manter seus principais jogadores para a disputa da Copa Libertadores da América. Após negar propostas por Thiago Maia e Caju, o alvinegro viu o Lille, da França, oferecer 8 milhões de euros (cerca de R$ 27,4 milhões) pelo meia Vitor Bueno. Porém, da mesma forma como aconteceu com os outros dois atletas, o presidente Modesto Roma Júnior rejeitou a oferta dos franceses.

O mandatário nem chegou a abrir negociações com os representantes do jogador, que apresentaram a proposta. A diretoria santista crê que o novo camisa 7 pode render mais no futuro e não cogita a possibilidade de vendê-lo nesta temporada.

Vitor Bueno tem contrato com o alvinegro até 21 de maio de 2020. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) e o clube da Vila Belmiro tem 60% dos direitos econômicos.

Antes de sentar para ouvir qualquer proposta, Modesto também pretende adquirir os outros 40% do meia, que pertencem ao Botafogo-SP e a um grupo de empresários.

No Santos desde 2015, Bueno chegou como reforço para a equipe B. O jogador, porém, se destacou nos treinamentos e foi chamado aos profissionais pelo técnico Dorival Júnior. Após começar 2016 no banco de reservas, o jovem de 22 foi ganhando espaço aos poucos e assumiu a titularidade ainda no Campeonato Paulista, tornando-se um dos principais atletas do elenco.