Leandro Donizete promete títulos e afirma: “Podem confiar em mim”

Rodeado de desconfiança por parte da torcida santista, Leandro Donizete causou polêmica logo no primeiro dia do ano, quando afirmou que pretendia permanecer no Atlético-MG. O volante, porém, acertou sua transferência para o Santos, se apresentou ao elenco na última quarta-feira e já assinou um contrato de três anos com o Peixe. Agora com a página virada, o jogador promete várias conquistas e pede um voto de confiança dos torcedores.

“Por onde passei eu conquistei títulos. Vou conquistar vários aqui também. A torcida do Santos pode ficar tranquila que eu vou dar conta do recado. Vou ter raça, vontade, admiração, qualidade e vou honrar esse nome também. Podem confiar em mim, podem comparecer aqui na Vila pois a gente vai jogar bastante por vocês e vamos conquistar vários títulos”, afirmou Donizete, em entrevista para a Santos TV.

Antes do volante, o alvinegro já havia confirmado a assinatura de contrato com o atacante Kayke. Durante a próxima semana, os dois serão apresentados oficialmente, ao lado de Vladimir Hernández, Cleber e Matheus Ribeiro.

Apesar disso, todos os cinco reforços já estão treinando com o restante do elenco santista desde a última quarta-feira. Mesmo com o pouco tempo de atividade, Donizete elogiou o grupo comandado por Dorival Júnior e também enalteceu a história do Peixe.

“Vou jogar em uma grande equipe, onde já passaram jogadores como Robinho, Neymar e Pelé. Já estou me adaptando. O grupo é muito bom. Tenho certeza que serei muito feliz aqui. Pelo que eu vi durante os treinos, percebi que o grupo é de muita qualidade”, concluiu o volante de 34 anos.