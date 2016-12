Lateral Jonathan, ex-Fluminense, é o novo reforço do Atlético-PR

O Atlético-PR incorpora um jogador experiente em seu elenco para a disputa da Copa Libertadores da América e de outros desafios em 2017. Trata-se do lateral direito Jonathan, de 30 anos, que já teve passagens por Cruzeiro, Santos e até a Inter de Milão. Em 2016, ele defendeu as cores do Fluminense, sem grande destaque. Logo na chegada, o atleta esbanjou confiança e exaltou o Furacão; “É um time com estrutura maravilhosa”.

Para Jonathan, a adaptação no Atlético-PR pode ser facilitada por causa do técnico Paulo Autuori, com quem trabalhou em 2007. “Para mim é o melhor treinador com quem já trabalhei. É um profissional que faz com que o ambiente todo fique feliz e com todos os atletas motivados para trabalhar. Com ele não existe nome, joga quem estiver melhor. É um cara que tem uma qualidade tática muito grande, humano, com uma índole e um caráter espetacular”, elogiou ao site oficial do clube paranaense.

Lateral-direito Jonathan reforça o Furacão na temporada 2017. Com passagens por Cruzeiro, Santos, Inter de Milão, Parma e Fluminense, jogador tem no currículo a disputa de 4 Libertadores. ????⚫️ #ElParanaense #VamosFuracão #Libertadores2017 Uma foto publicada por Clube Atlético Paranaense (@atleticoparanaense) em Dez 22, 2016 às 7:51 PST

Em 2017, Jonathan quer usar a sua vivência em Copa Libertadores para ajudar o Atlético-PR a uma participação inesquecível. Na principal competição sul-americana, o lateral chegou a uma final com o Cruzeiro e faturou o título com a camisa do Santos, em 2011.

“Já tive a felicidade de participar várias vezes e em uma dessas participações consegui o título. Para mim é motivo de orgulho poder vestir essa camisa e jogar a Libertadores pelo Atlético. Será uma experiência muito bacana. Tenho certeza que o ano de 2017 promete bastante para o Clube”, disse.