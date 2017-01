Jornalista afirma que Drogba no Corinthians foi ‘ideia’ de Vampeta

O maior rumor do mercado de transferências envolvendo o futebol paulista na última semana não passou de uma casualidade levada muito a sério. Pelo menos foi o que revelou o jornalista Wanderley Nogueira durante o programa Mesa Redonda sobre as especulações da contratação do atacante Didier Drogba pelo Corinthians.

“Isso surgiu em um programa de rádio, na Jovem Pan, entre o Vampeta e Bruno Prado. Eles abriram na internet uma relação de jogadores que estão nos Estados Unidos e seus salários. O 12º da lista era o Drogba. 120 mil dólares. Menos que alguns caras que estão no banco”, afirmou Nogueira.

Continuando a história, o jornalista afirmou que Vampeta, durante uma conversa com o empresário André Campoy, ex-conselheiro do Timão, citou o nome de Drogba e a cifra que o atacante recebia, afirmando que um negócio poderia ser possível.

“O Campoy pergunta ‘quem a gente pode apresentar de atacante?’ e o Vampeta fala ‘ a gente viu uma lista e dá para pagar o que esses caras ganham e trazer para cá. Por exemplo o Drogba’. E o Campoy chegou no Corinthians e apresentou esse nome e alguém do marketing achou uma boa ideia”, acrescentou Wanderley.

Nogueira também ressaltou a falta de comunicação entre os departamentos internos da equipe alvinegra. “Tudo isso de maneira informal. E prosperou. O marketing entrou na situação, falou que faria negócio, que poderia viabilizar a negociação. E isso pode ter feito o departamento de futebol torcer o nariz”, completou.

Neste domingo, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, chegou a afirmar que o próprio Drogba desconhecia qualquer negociação com o clube brasileiro, informação confirmada pelo novo reforço da equipe, Kazim, que conversou com o costa marfinense a pedido do departamento de futebol.