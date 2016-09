Jornal afirma que Renato Gaúcho pode voltar ao comando do Grêmio

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Sem vencer há seis jogos e precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode recorrer a um nome conhecido de sua história para o cargo deixado por Roger Machado. Segundo o jornal gaúcho Zero Hora, Renato Portaluppi, ídolo e campeão do mundo em 1983 com a equipe, já estaria pronto para assumir o comando técnico do Tricolor.

Além da volta de Renato Gaúcho para a posição, Valdir Esponosa, outro campeão mundial com a camisa gremista, faria parte da comissão, com o cargo de coordenador técnico. Adaberto Preis, atual vice-presidente do clube, também foi cravado pelo periódico como futuro vice de futebol.

O trio poderia estrear já nesta quarta-feira, quando o Grêmio encara o Atlético-PR pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre. A primeira partida foi vencida pelo Tricolor por 1 a 0 fora de casa.

Antes da partida, contudo, a equipe tem um confronto importante no Brasileirão, também em casa. Contra o Fluminense, é preciso vencer ou vencer para espantar a crise. Assumindo o comando interino do Grêmio, o técnico James Freitas escondeu o treinamento do Tricolor gaúcho na manhã deste sábado.

Freitas, contudo, liberou a entrada da imprensa na parte final do treino, quando os atletas treinavam cobranças de falta e pênalti. Maicon, capitão da equipe, participou das atividades normalmente. Com uma lesão muscular na panturrilha, o volante ainda tinha mais duas semanas de recuperação, mas foi liberado pelo departamento médico e está relacionado para a partida.

Os atacantes Miller Bolaños e Negueba, contudo, serão baixas para o confronto. Com dores no púbis, o equatoriano deixou as atividades, assim como Negueba, que abandonou após não se sentir bem fisicamente.

A sequência de seis jogos sem vitórias decretou o fim da passagem de Roger pela equipe e deixou o Tricolor longe da briga pelo título. Atualmente, o Grêmio aparece na oitava colocação com 37 pontos, 11 a menos que o líder Palmeiras e a quatro pontos do Santos, primeira equipe no G4.

Recomendado para você