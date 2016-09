Jesus assume que Guardiola pesou em decisão de ir para o City

Uma das contratações do Manchester City na última janela de transferências, Gabriel Jesus confirmou, em sua primeira entrevista só para jornais estrangeiros, que a presença do técnico Pep Guardiola pesou para sua decisão e que o telefonema do espanhol foi de grande efeito para que ele decidisse por se juntar aos citizens.

“O telefonema de Pep teve um grande efeito. Me fez perceber que eu amaria trabalhar com ele. Ainda não o conheço pessoalmente ainda, mas ele já me fez sentir muito seguro sobre seu projeto”, afirmou o jovem jogador segundo o jornal inglês The Guardian.

Jesus se juntará ao elenco do City apenas após o final do Campeonato Brasileiro deste ano, mas já pensa na dura disputa por posições no ataque da equipe. “Acho que vou brigar por uma vaga como ala. Na verdade, eu prefiro jogar como ponta esquerda do que como centroavante, mas quero deixar claro que estou disposto a jogar em qualquer posição”, analisou Gabriel.

Para seu sistema ofensivo, Guardiola tem diversos jogadores consagrados como Sergio Aguero, David Silva, Jesus Navas, Nolito, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling e outro jovem que, assim como Gabriel, busca seu espaço: Kelechi Iheanacho. “Estou preparado também para ajudar defensivamente. Gosto de pensar que sou um jogador versátil”, acrescenta o jogador, mostrando seu “diferencial”.

Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio, Jesus também falou sobre a humildade necessária após uma grande conquista. “Alguns jogadores ganham títulos e acham que já estão no topo do mundo. Eu não deixei isso subir à cabeça. Muitas pessoas me idolatraram por vencer as Olimpíadas, mas continuo dizendo que é apenas uma medalha”, analisou.

“Sempre gostei de trabalhar duro e é por isso que dou o meu melhor taticamente assim como lá na frente. Desde a várzea eu tento acatar todas as instruções dos técnicos, do mesmo jeito que hoje”, pontuou Jesus. “Toda essa mudança não me assusta em nada. Minha vida sempre foi cheia de desafios. Obviamente que esse é um maior, mas ouvirei o treinador para se adaptar o mais rápido que puder”, completou.

Recomendado para você