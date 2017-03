Janela da China fecha e Santos procura time brasileiro para Vecchio

O argentino Emiliano Vecchio está começando a virar um problema no Santos. Sem espaço, ele foi liberado pelo técnico Dorival Júnior para procurar outra equipe. Porém, o Peixe ainda não conseguiu concretizar a saída do meia, que está treinando separadamente desde o início da temporada. E com o fechamento de dois possíveis mercados, a esperança para a diretoria santista é encontrar um clube brasileiro interessado no atleta.

Nesta terça-feira, Vecchio viu mais uma oportunidade de transferência acabar, já que a janela para a China fechou. Os representantes do atleta externaram que o jogador vinha despertando interesse de clubes do país. Porém, nenhuma proposta oficial chegou e ele segue no alvinegro.

Inicialmente, o meia ficou próximo de voltar para a sua terra natal. O alvinegro estava bem perto de acertar a saída dele para o Estudiantes. Porém, a janela de transferências do país vizinho também fechou na última semana e o Santos não teve tempo suficiente para concluir o empréstimo do argentino até dezembro deste ano.

Contratado no meio do ano passado após passagem pelo futebol do Qatar, Vecchio estreou com a camisa do Santos em julho, em jogo contra a Ponte Preta. De lá pra cá, foram dez jogos no segundo semestre e nenhum gol marcado. Após receber algumas oportunidades em 2016, o argentino acabou perdendo espaço até mesmo para Thaciano, que foi promovido recentemente do time B.