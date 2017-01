Jadson e empresário viajam de volta ao Brasil para decidir futuro

Depois de rescindir seu contrato com o Tianjin Quanjian, equipe chinesa pela qual atuou na temporada de 2016, o meio-campista Jadson está voltando para o Brasil para decidir seu futuro. Nesta quinta-feira, o jogador publicou uma foto dentro do avião já no Aeroporto de Roissy, em Paris, junto a seu empresário, Marcelo Rubalinho.

“PartiuBrasil. Que Deus abençoe mais essa viagem! Estou chegando”, comentou Jadson em sua publicação. Agora sem vínculos, o brasileiro está na mira de Atlético-MG e seu ex-clube, o Corinthians.

#PartiuBrasil Que Deus abençoe mais essa viagem!Estou chegando #RMM❤️ @m_robalinho Uma foto publicada por Magic Jadson (@magicjadson) em Jan 19, 2017 às 1:17 PST

Nesta quarta, o Galo se colocou em prontidão para satisfazer as exigências pedidas por Jadson e Rubalinho. Já aos 33 anos, o meia deseja um contrato longo, de no mínimo três anos, para certa estabilidade.

A equipe mineira ainda estaria disposta a pagar 600 mil reais de salários mensais, quantia inferior a seu ordenado no exorbitante futebol chinês, mas acima dos padrões brasileiros.

Jadson foi um dos pilares do acesso do Tianjin à elite do Campeonato Chinês. Líder de assistências da equipe treinada pelo italiano Fábio Cannavaro, o brasileiro ficou insatisfeito com a diretoria do clube, que estaria disposta a pagar muito mais por novos reforços do futebol europeu, como Diego Costa, Cavani e Benzema.