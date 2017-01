Insatisfeito no West Ham, Payet pode se transferir para o Chelsea, diz jornal

O meia francês Dimitri Payet deixou claro que quer deixar o West Ham, sua atual equipe. O jogador foi um dos destaques da equipe em 2016 e, com isso, chegou à seleção de seu país, pela qual disputou a Eurocopa. Agora, parece que o atleta pretende tomar novos rumos na carreira.

De acordo com informações do The Sun, o Chelsea, atual líder do Campeonato Inglês, tentará a contratação do meia. O técnico Antonio Conte pretende trazer um novo meia para o elenco, principalmente após a saída do brasileiro Oscar para o futebol chinês.

O primeiro alvo do italiano era Arturo Vidal, chileno do Bayern de Munique. Com a negativa do clube alemão, que não aceitou vender o jogador, Payet se tornou uma opção para Conte.

De qualquer forma, Slaven Bilic, treinador do West Ham, descartou qualquer chance de vender o francês. Segundo o comandante, mesmo com a vontade de Dimitri de deixar o time londrino, uma negociação está descartada. Inclusive, o técnico garantiu que já recusou uma oferta do Olympique de Marselha, na última semana.

Aos 29 anos, Payet tem vínculo com seu atual clube até 2021, tendo assinado um novo contrato em 2016, após fazer grande temporada e se valorizar no mercado. A má campanha do West Ham no Inglês, ocupando apenas a 13ª posição, parece ter feito o meia mudar de ideia e querer trocar de clube.