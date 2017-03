Herói do Verdão na Copa do Brasil de 2012, Betinho acerta com o Cuiabá

Autor do gol do título do Palmeiras na Copa do Brasil de 2012, na final contra o Coritiba, Betinho está de clube de novo. O atacante acertou sua transferência para o Cuiabá, equipe da capital do Mato Grosso que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador já teve seu nome publicado do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e chega para ser uma das referências do setor ofensivo do Cuiabá. O atacante vai disputar posição com Alex Sandro, Cleberson Tiarinha e João Carlos, que está em fase final de recuperação de lesão.

Apesar de já estar regularizado, Betinho ainda não deve estar à disposição do Cuiabá para o compromisso deste domingo contra o Rondoniense-RO, na Arena Pantanal, em partida válida pelo duelo de volta da segunda fase da Copa Verde. No jogo da ida, as duas equipes empataram por 0 a 0.

Aos 29 anos, Betinho vai vestir a 14ª camisa diferente na carreira. O pernambucano começou a carreira no Náutico e passou por Marília, São Caetano, Fortaleza, Coritiba, Vila Nova, Palmeiras, Boa Esporte, Avaí, Santa Cruz e Paysandu, além de ter tido uma experiência no futebol europeu, ao defender o Gil Vicente, de Portugal.

Ficha Técnica

Nome: Carlos Alberto Santos da Silva

Posição: atacante

Altura: 1,85m

Peso: 86 kg

Pé: direito

Nascimento: 03/05/1987

Local de nascimento: Recife (PE)

Clubes: Náutico, Gil Vicente-POR, Marília, São Caetano, Fortaleza, Coritiba, Vila Nova-GO, São Caetano, Palmeiras, Boa Esporte, Avaí, Santa Cruz e Paysandu