Grêmio promete avaliar retorno de Fernandinho e outros emprestados

Campeão da Copa do Brasil, o elenco do Grêmio terminou o ano em alta junto à diretoria e ao técnico Renato Gaúcho. Mesmo assim, a diretoria do clube gaúcho não descarta modificações para as competições de 2017. Na pauta, estará a reavaliação de jogadores que passaram a temporada 2016 emprestados.

“Temos o Edinho, o Bressan e o Fernandinho, todos eles serão reavaliados e depois tomaremos uma decisão sobre o futuro dos jogadores”, comentou o presidente Romildo Bolzan, em entrevista à Rádio Bandeirantes, de São Paulo.

Como o Grêmio procura opções para o ataque, Fernandinho estaria entre os retornos mais aguardados. O jogador fez parte do elenco do Flamengo na boa campanha do Campeonato Carioca. Inicialmente, o time carioca demonstrou interesse na permanência do velocista, porém com valores mais modestos que os exigidos pelos gaúchos.

Já os outros dois nomes contam com menos chances de aproveitamento no Grêmio. O experiente Edinho, 33 anos, conta com passagens por Internacional, Palmeiras e Fluminense. Ele jogou o Brasileirão pelo Coritiba. Por fim, o zagueiro Bressan retorna de empréstimo do Peñarol, do Uruguai.