Fortaleza anuncia zagueiro campeão da Copinha pelo Corinthians

O zagueiro Vinícius Del’Amore, que pertence ao Corinthians, foi oficialmente anunciado como novo reforço do Fortaleza. O defensor, que se destacou nas categorias de base do Timão na conquista da Copa São Paulo de 2017, chega ao Leão para um contrato de empréstimo até o fim desta temporada.

Del’Amore já vinha treinando com o elenco do Fortaleza nas últimas semanas e se encontra em condições físicas para realizar sua estreia.

Já regularizado junto à CBF, o defensor fica à disposição do técnico Marquinhos Santos para a partida das 19h30(de Brasília) do próximo sábado, diante do Itapipoca, na Arena Castelão, em jogo válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Cearense.

FICHA TÉCNICA:

Apelido: Del’Amore

Nome: Vinícius Garcia Del’Amore

Data de Nascimento: 05 de janeiro de 1997 (20 anos)

Local de Nascimento: São Bernardo do Campo, São Paulo

Pé: Destro

Altura: 1,80 m

Clubes anteriores: Corinthians-SP (2016-2017)