Especulado no United, Fabinho prefere Monaco por Liga dos Campeões

Após especulações de que Jose Mourinho gostaria de contar com o lateral Fabinho em seu esquadrão de estrelas no Manchester United, o brasileiro mostrou que deverá ficar no Monaco para a campanha desta temporada, já que a equipe francesa jogará a Liga dos Campeões, enquanto os Red Devils estão relegados à Liga Europa.

“Com a Champions, não é nada mal continuar no Monaco. Não estou certo de ficar, mas ao mesmo tempo tem uma chance bem maior de eu permanecer do que sair”, afirmou Fabinho ao jornal francês L’Equipe.

“Estamos mais fortes do que no ano passado. Fortalecemos nossa defesa com o (Kamil) Glik e estamos muito bem no miolo de zaga. Os retornos do (Radamel) Falcao e do (Valere) Germain são importantes. Só precisamos de líderes”, acrescentou o jogador de 22 anos.

Pela pré-Liga dos Campeões, o Monaco eliminou a nova equipe de Alexandre Pato, o Villareal. Na segunda partida entre as equipes, Fabinho marcou, de pênalti, o gol que selou a classificação francesa na vitória por 3 a 1 – o primeiro confronto havia sido 2 a 1 para os franceses.

“O Bernardo Silva é um jogador crucial, assim como Thomas Lemar. Eu tenho um bom entendimento com o Tiemoue Bakayoko. A confiança está bem maior”, completou. Agora pela fase de grupos, o Monaco terá pela frente o CSKA Moscou, Tottenham e Bayer Leverkusen.

