Dorival não se empolga com estrangeiros e Santos busca ‘conhecidos’

Nos últimos dias de 2016, dois gringos entraram na pauta do Santos. Antes do Réveillon, os meias Nestor Camacho, do Guaraní, do Paraguai, e Mauro Formica, do Newell’s Old Boys, foram oferecidos ao clube e seus nomes acabaram sendo repassados ao técnico Dorival Júnior. A dupla, porém, não deve desembarcar na Vila Belmiro neste ano.

O comandante santista fez uma análise do desempenho dos dois atletas e sugeriu que a diretoria não invista neles, praticamente acabando com qualquer possibilidade de negócio. Após ter a defesa ‘fechada’, Dorival espera reforçar a equipe do meio para frente e quer trazer nomes conhecidos do futebol brasileiro. O treinador entende que o Peixe já tem uma boa base e precisa apenas de jogadores que venham trazer mais experiência ao grupo, principalmente para a disputa da Copa Libertadores da América.

Camacho, que atualmente defende o Guaraní (PAR), era quem mais agradava a diretoria do alvinegro. O meia de 29 anos, que teve passagem pelo Avaí em 2015, foi oferecido diretamente ao presidente Modesto Roma Júnior, que mostrou interesse e apresentou seu nome ao técnico Dorival Júnior. Além da recusa do comandante, o Santos acabou recuando após saber que o clube paraguaio só liberaria o atleta por cerca de US$ 1 milhão (R$ 3,2 milhões).

Já Formica, de 28 anos, se encaixava perfeitamente no perfil procurado pelo clube para a disputa da Libertadores, pois tem muita experiência no exterior. Revelado pelo Newell’s Old Boys em 2007, o meia já atuou no Blackburn, da Inglaterra, e também no Palermo, da Itália. Além disso, conquistou uma Liga dos Campeões da Concacaf pelo Cruz Azul, do México, disputando uma edição do Mundial de Clubes. Porém, como o atleta tem contrato o clube argentino até 30 de junho de 2018, o Peixe acabou se afastando do negócio ao perceber que precisaria investir para trazê-lo.

A ideia da diretoria e do técnico Dorival Júnior é de buscar jogador conhecidos no futebol brasileiro. Atualmente, o clube está negociando com Clayton, do Atlético-MG, Lincoln, do Grêmio, Marquinhos Gabriel, do Corinthians, e Luis Fabiano, que está rescindindo seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China.