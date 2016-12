Dorival espera reforços para mudar esquema e alçar ‘voos mais altos’

Mesmo vendo o título do Campeonato Brasileiro ficar nas mãos do rival Palmeiras, o técnico Dorival Júnior já deu inúmeras entrevistas afirmando que estava ‘satisfeito’ com o futebol apresentado pelo Santos em 2016. Porém, o comandante pretende conquistar mais do que um vice e um Paulistão em 2017.

E para alçar voos maiores na próxima temporada, a equipe se reapresenta no dia 11 de janeiro para o inicio da preparação para as disputas do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. A competição continental é o principal desejo do clube em 2017.

De volta após quatro anos, o Peixe não passa mais por um sufoco na questão financeira e pretende fazer um investimento alto para conquistar a Liberta pela quarta vez no ano que vem. A ideia do técnico Dorival Júnior é ter pelo menos 95% do elenco ‘fechado’ antes da pré-temporada.

O comandante quer ter tempo para trabalhar com todos os seus jogadores disponíveis. Caso isso seja possível, ele vai começar a implantar uma mudança no estilo de jogo da equipe. Fã do esquema tático com uma linha de cinco atletas na defesa, o treinador acha que no 5-4-1 ou 5-3-2 o Peixe pode ganhar solidez defensiva, sem perder a ofensividade. A ideia é recuar Renato, manter Yuri na zaga e deixar Cleber (ou David Braz) como único beque de referência.

Em 2015, o Santos de Dorival se destacou pela rapidez nos contra-ataques. Porém, com a saída de Geuvânio, Gabriel e Marquinhos Gabriel, o alvinegro perdeu em velocidade e passou a ser uma equipe mais de posse de bola, muitas vezes até irritando a torcida por conta da paciência na troca de passes e pouca agressividade na parte ofensiva.

Porém, caso a diretoria consiga trazer os nomes pretendidos por Dorival, a ideia é unir os dois estilos anteriores, fazendo o alvinegro seguir com a posse de bola, mas sem perder a potência no ataque.

Na lista de nomes analisados pelo Peixe estão Marinho, do Vitória, Robinho e Cazares, do Atlético-MG, Marcos Guilherme, do Atlético-PR, Berrío e Guerra, do Atlético Nacional, Willian Tesillo, do Santa Fe, e o centroavante Luis Fabiano, que rescindiu seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China, e está livre para negociar.