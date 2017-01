Diretor do Vitória revela que acertou contratação de Cleiton Xavier

Cleiton Xavier deverá deixar o Palmeiras e jogar no Vitória em 2017. Quem confirma a informação é o diretor de futebol do clube baiano, Sinval Vieira, que falou para a Rádio Metrópole do acerto já existente com o alviverde e com o atleta para que sua contratação seja concretizada.

“Com o Palmeiras acertado, com o jogador acertado. Esperando o jogador, que deve chegar de hoje para amanhã. Faltam alguns detalhes com seu agente que faltam a gente finalizar”, respondeu o dirigente quando perguntado sobre o andamento da negociação com o meio-campista.

O Verdão planeja diminuir sua folha salarial para a próxima temporada, liberando espaço para os vencimentos de jogadores contratados nessa janela, como o venezuelano Alejandro Guerra e o volante brasileiro Felipe Melo.

Além de Cleiton Xavier, o Vitória está próximo de anunciar a contratação do argentino Dátolo, que estava no Atlético Mineiro, e deve fazer exames médicos em breve para acertar com a equipe do Barradão.