Diego Costa revela que esteve perto de voltar ao Atlético de Madrid

O atacante Diego Costa, do Chelsea, revelou que esteve perto de voltar ao Atlético de Madrid nesta janela de transferências. Segundo o atleta, ele gostaria de retornar à Espanha, mas alguns detalhes impediram o negócio de ser fechado.

“Tive a chance de voltar, e estive perto, fiquei por alguns detalhes”, explicou o jogador, ao canal espanhol Movistar Plus. Ele ainda fez questão de ressaltar seu apreço e vontade de atuar novamente pelos colchoneros: “Eu gostaria de ter voltado. Sou muito grato ao clube, a Simeone, que sempre confiou em mim”.

Diego chegou a Londres em 2014, após se destacar com a camisa do Atlético, que chegou à final da Liga dos Campeões. No Chelsea, porém, o brasileiro naturalizado espanhol viveu altos e baixos, tendo sua saída especulada em diversos momentos.

Agora, já que deve permanecer na Inglaterra, Costa garantiu foco total no time de Antonio Conte. “Estou bem, o campeonato começou e estou focado. Eu desejo o melhor para o Atlético, espero que façam ótima temporada, mas tenho que fazer meu trabalho”, afirmou o atacante, campeão espanhol pela equipe de Madri.

Sob o comando de um novo técnico, o Chelsea começou bem a temporada, com três vitórias em três rodadas pelo Inglês, com o camisa 19 marcando dois gols.

Como teve uma temporada 2015/2016 abaixo da média, os londrinos não disputarão competições europeias neste ano, focando totalmente nos torneios nacionais.

