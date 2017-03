Destaque e ídolo do Mirassol, Xuxa é o novo reforço da Ponte Preta

O experiente Xuxa, de 35 anos, destaque da boa campanha do Mirassol no Campeonato Paulista deste ano, é o novo reforço da Ponte Preta para a temporada. Nesta sexta-feira, o meia-atacante chegou ao clube para realizar exames médicos antes de ser integrado ao elenco da Macaca.

“Desde que recebi a proposta estou muito feliz com esta oportunidade. Espero corresponder em campo com gols, fazer um grande Campeonato Brasileiro e uma ótima Copa Sul-Americana, e dar muita alegria à torcida”, afirmou o atleta em nota oficial publicada pela equipe de Campinas.

Xuxa era o principal nome do Mirassol neste Paulistão. Ídolo, foi o artilheiro da equipe do interior na competição com cinco gols. A troca de clube, do Mirassol para a Ponte, foi confirmada após um acordo entre as duas diretorias e o atleta, que optaram pela ida imediata. Com isso, o meia não jogará o Troféu do Interior, disputado entre as equipes que não se classificaram às quartas do torneio.

Canhoto, além do Mirassol Xuxa tem passagens por São Caetano, ABC, Guaratinguetá, Vitória, Santo André e Botafogo-SP. Para a disputa do mata-mata do Paulista, no entanto, não poderá ajudar Gilson Kleina, já que atuou por outro time.