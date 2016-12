De volta após empréstimo, Lucas Otávio revela ter recebido sondagens

O volante Lucas Otávio ainda não sabe onde jogará em 2017. Após passagem por empréstimo pelo Paraná, o ‘Menino da Vila’ deve se reapresentar ao Santos no próximo dia 11 de janeiro, no início da pré-temporada. Porém, como não tem ganhado muitas oportunidades com o técnico Dorival Júnior, o jogador acredita que pode ser novamente cedido pelo clube na próxima temporada. E segundo ele, interessados não faltam.

“Nas últimas semanas meus representantes receberam sondagens de diversos clubes do Brasil e do exterior interessados em meu futebol. Estamos analisando tudo com muita atenção. Mas vale lembrar que tenho mais dois anos de contrato com o Santos e, caso não haja algum fato novo nas próximas semanas, irei me reapresentar normalmente no CT Rei Pelé em janeiro”, afirmou.

Aos 22 anos, Lucas Otávio é formado nas categorias de base do Peixe e tem contrato válido até janeiro de 2019. Bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2013 e 2014, o volante chegou a assumir a titularidade em alguns jogos com o time principal do alvinegro no Paulistão de 2015, mas perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior, que promoveu a entrada de Thiago Maia na equipe.

Apesar do retorno ao clube, Lucas Otávio deve continuar sem receber grandes oportunidades, ainda mais porque o Santos está muito próximo de trazer Leandro Donizete, hoje no Atlético-MG. Além dele, Dorival ainda considera que o jovem está abaixo dos volantes Yuri, Alison e Fernando Medeiros, reservas de Thiago Maia e Renato.

Mesmo sem saber onde irá jogar em 2017, o jovem de 22 anos abdicou das férias para aprimorar o condicionamento físico e chegar bem preparado para a próxima temporada.

Agora de férias, Lucas Otávio aprimora o condicionamento físico na cidade de Cornélio Procópio, no norte do Paraná, onde residem seus familiares.

“Peguei alguns dias para descansar um pouco e estou curtindo as festas de fim de ano com minha família e amigos. Mas o corpo é meu instrumento de trabalho e tenho que estar sempre bem preparado. O Emerson (personal trainer) fez uma programação muito boa, com atividades na academia e no campo. Ele me garantiu que vou chegar à pré-temporada “voando”, concluiu Lucas Otávio.