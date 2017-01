De volta ao Cruzeiro, Fabrício agradece carinho dos palmeirenses

Com o acerto firmado nesta quinta-feira, o lateral Fabrício voltou para o Cruzeiro após estar no elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras. Através de seu Instagram, o jogador agradeceu ao clube paulista por sua passagem.

“Hoje recomeço um novo ciclo, estou retornando ao Cruzeiro, mas quero deixar aqui meu carinho e meu agradecimento a toda diretoria, elenco, comissão, funcionários e a toda nação alviverde”, diz o lateral em sua publicação.

Emprestado pelo Cruzeiro, Fabrício jogou apenas seis partidas com a camisa do Verdão. O jogador voltará à Raposa uma vez que as partes fecharam a negociação por 40% dos direitos econômicos de outro lateral, Fabiano, autor do gol do título do Brasileirão, em cima da Chapecoense. Além da permanência, o Palmeiras também fechou a contratação do atacante Willian Bigode.

“Saio de cabeça erguida, mesmo não jogando muitas partidas, mas sei que fui importante durante essa trajetória ao título, um grupo muito qualificado e que temos que respeitar o momento de cada um. Mas enfim fica aqui meu carinho pela S.E. Palmeiras, fiz o meu melhor e 2016 jamais será esquecido, está na história”, completou Fabrício.