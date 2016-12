Cruzeiro confirma empréstimo do goleiro Elisson ao Vila Nova-GO

Com vários jogadores para as traves, o Cruzeiro acertou a liberação do goleiro Elisson para o Vila Nova de Goiás. O contrato do jogador vai até o dia 30 de novembro de 2017.

“A negociação se arrastou um pouco por causa do Cruzeiro, mas deu tudo certo e hoje já falo como jogador do Vila. Estou muito feliz pelo acerto e por vestir essa camisa. Nosso primeiro desafio será o Goiano, que é um campeonato que eu já conheço”, destacou Elisson em entrevista a Rádio 730.

Elisson já participou do campeonato goiano. Em 2013, o arqueiro defendeu as cores do Rio Verde. Jogando com a camisa celeste, o defensor nunca teve grandes oportunidades. Em 2016, passou parte da temporada do Coritiba, onde era reserva.

O Cruzeiro decidiu liberar Elisson novamente para dar mais oportunidades ao jogador. O clube azul tem atualmente o titular Rafael, o goleiro Fábio que se recupera de contusão e ainda o jovem da base, Lucas França, que agradou quando foi solicitado.