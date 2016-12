Courtois revela que deseja voltar à Espanha para jogar no Real Madrid

O goleiro Thibout Courtois já pensa em qual clube defenderá após sair do Chelsea. Segundo o jornal espanhol Marca, o belga confessou para seus companheiros na equipe inglesa que deseja voltar para o Campeonato Espanhol para jogar no Real Madrid.

A equipe madrilena tentou contratar outro gigante da Premier League, o espanhol David De Gea, do Manchester United, mas complicações no último dia de janela de transferências acabou com as negociações.

Apesar do costarriquenho vir demonstrando segurança debaixo das traves do Real, alguns setores da equipe acreditam na necessidade de um “goleiro de mais porte”. Na última temporada, Navas ainda sofreu com lesões e precisou de uma cirurgia. Para não perder espaço no plantel, o jogador forçou sua volta antes da hora e isso prejudicou seu desempenho – muito bom, mas inferior à da última temporada.

Dentro do Chelsea, os companheiros do goleiro tentam convencê-lo de permanecer nos Blues. Roman Abramovich, bilionário dono da equipe, também não deixará a negociação ser facilmente concretizada.

Primeiro colocado no Campeonato Inglês, o Chelsea voltou a ter um sistema defensivo muito sólido com o técnico Antonio Conte. A equipe tem a melhor defesa da competição, com apenas 11 gols sofridos.

Courtois surgiu em 2009, no Genk, clube de seu país natal. Foi contratado pelo Chelsea em 2011 e, sem espaço pela presença da lenda Petr Cech, foi emprestado para o Atletico de Madrid. Na equipe rossonera se consagrou como um dos melhores goleiros da atualidade, sendo um dos símbolos da forte defesa montada por Diego Simeone. Ficou no Atleti até 2014.