Corinthians oficializa empréstimo do goleiro Douglas para o Avaí

O Corinthians oficializou o empréstimo do goleiro Douglas, que defenderá o Avaí em 2017. O arqueiro, contratado pelo Timão em 2016, não chegou a vestir a camisa em partidas oficiais, e agora ficará em Santa Catarina nesta temporada.

Ainda no último ano, sem espaço no time paulista, o goleiro havia sido cedido ao Grêmio, onde também não teve sequência por conta de uma lesão. Antes mesmo do fim de 2016, os gaúchos devolveram Douglas ao Corinthians.

O Avaí perdeu o arqueiro Renan, titular na última temporada, para o futebol búlgaro. Assim, o goleiro corintiano será um dos candidatos a assumir a vaga, no ano em que o Leão da Ressacada volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem Douglas, o Timão inicia 2017 com Cássio e Walter como principais opções. Além dos dois, que disputaram a titularidade no ano passado, o elenco conta com os jovens Matheus Vidotto e Caique França, revelados nas categorias de base do clube.