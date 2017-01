Com Palmeiras interessado, Willian só sai com compensação financeira

Nos últimos dias começou uma forte especulação sobre o interesse do Palmeiras no atacante Willian Bigode, do Cruzeiro. Foi falado, inclusive, no negócio o clube alviverde trocaria Cleiton Xavier pelo atacante celeste. O presidente do Cruzeiro, no entanto, confirmou que o investimento para ter o avante foi alto e não pretende perder o jogador a qualquer preço.

“Não sei. Isso é questão de treinador e departamento de futebol. Nós investimos muito para ter o Willian e ele só sai se for uma compensação financeira boa para o Cruzeiro”, salientou o mandatário azul.

Vale destacar, no entanto, que Willian é considerado uma das peças importantes do técnico Mano Menezes – embora tenha ficado no banco de reservas em parte da temporada. O jogador, inclusive, foi assediado pelo São Paulo que manifestou interesse em contar com o atleta, mas não conseguiu liberação de empréstimo da Raposa.

Cruzeiro e Palmeiras tem feito bons negócios nos últimos tempos. Na temporada passada, a Raposa mandou Fabiano e Fabrício e recebeu Robinho e Lucas. O meia rendeu o esperado e a Raposa espera concluir o mais rápido possível a negociação para ficar com o atleta em definitivo. Já o ala não agradou.

Para conseguir ficar com Robinho, o Cruzeiro vai liberar para o Verdão o lateral Fabiano que terminou a temporada como titular do time do técnico Cuca.