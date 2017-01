Com futuro indefinido no Santos, Longuine afirma: “Meu plano é ficar”

Com a chegada de Bruno Henrique, que faz exames no CT Rei Pelé nesta quarta-feira, o Santos fechou o ciclo de contratações para a temporada de 2017. Porém, se não devem chegar novos jogadores, alguns integrantes do elenco atual estão com suas situações indefinidas. E um deles é o meia Rafael Longuine.

Após ver o Peixe negar propostas do Coritiba e do exterior, o jogador revelou o desejo de permanecer no clube. O problema é que a diretoria do alvinegro ainda não o procurou para renovar seu contrato, que termina em maio. Por conta disso, ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe.

“Meu plano é ficar no Santos. Gosto muito daqui, estou bem adaptado. Gosto do clube, dos que aqui trabalham, do ambiente, comissão, todos. Minha ideia é ficar, nunca foi sair. Saíram várias notícias de empréstimo, houve algumas sondagens recentemente, mas minha ideia sempre foi ficar. Sempre foi mostrar o meu valor, a minha qualidade, o meu potencial. Espero que situação se resolva o mais rápido possível, não depende de mim. Depende de diretoria, comissão técnica e empresários. Eu foco nos treinamentos”, comentou Longuine, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

A cúpula do Peixe chegou a cogitar a possibilidade de negociá-lo no começo deste ano. O técnico Dorival Júnior, porém, afirmou que conta com o meia para a temporada e vetou o acerto. No final de 2016, Longuine chegou a ser utilizado como volante e já treinou até como zagueiro.

Eleito a revelação do Campeonato Paulista de 2015, o meia de 26 anos chegou como uma boa aposta no Santos. Porém, acabou não vingando e recebe poucas oportunidades entre os titulares. Na temporada passada, por exemplo, Longuine participou de 20 jogou e marcou dois gols.