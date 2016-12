Com Donizete perto, Santos busca empréstimo de Alison

O Santos está muito perto de anunciar sua quarta contratação para 2017. Sem acordo para renovar seu contrato com o Atlético-MG, Leandro Donizete vai ficar livre a partir de janeiro e pode desembarcar na Vila Belmiro nos próximos dias. O volante tem o desejo de atuar na equipe comandada por Dorival Júnior e deve receber cerca de R$ 200 mil por mês, em dois anos de contrato. A chegada do jogador, porém, pode representar o fim do ciclo de um outro atleta no Peixe.

Sem espaço com o técnico santista, Alison pode virar o quarto reserva caso o alvinegro feche com Donizete. Atualmente, Thiago Maia e Renato são os volantes titulares, com Yuri sendo o reserva imediato e até sendo improvisado na defesa.

Como Alison tem contrato com o Santos até dezembro de 2017, a diretoria do alvinegro pretende emprestá-lo durante o primeiro semestre. A ideia é dar sequência ao jogador para tentar vendê-lo no meio do ano e não ver o ‘Menino da Vila’ saindo de graça no final da temporada.

Além das poucas oportunidades com Dorival, o volante também sofreu com algumas lesões em 2016. Tanto que só atuou em dez partidas no, sendo apenas uma no Campeonato Brasileiro. A última cirurgia, por exemplo, foi realizada em julho deste ano.

Ao todo, ele tem 87 jogos e um gol marcado com a camisa do Peixe, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, em 2014. Seu tempo de maior destaque foi entre 2013 e 2014, quando era titular e muito elogiado pela torcida por conta da raça que demonstrava em campo. Porém, após passar por uma cirurgia no joelho direito, acabou perdendo o posto na equipe principal e nunca mais se destacou.

Apesar de no currículo vários títulos integrando o elenco profissional, o volante participou efetivamente apenas da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013.