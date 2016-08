Chelsea anuncia acerto com PSG, e David Luiz volta ao clube inglês

Next

O zagueiro David Luiz está de volta ao Chelsea. Após duas temporadas no Paris Saint-Germain, o zagueiro retorna a Londres, em uma negociação que ainda não tem os valores revelados.

Em seu site oficial, o clube inglês anunciou que já acertou os termos com os franceses, restando apenas a necessidade do defensor de realizar os exames médicos e definir os últimos detalhes do contrato para que a volta do brasileiro seja oficializada.

David Luiz defendeu o Chelsea de 2011 a 2014, sendo campeão europeu em 2012. Ele teve forte identificação com o clube. Após a última Copa do Mundo, o PSG investiu pesado na contratação do zagueiro, pagando cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$184 milhões).

Na França, o atleta atuou por duas temporadas, sendo titular ao lado de Thiago Silva, sob o comando de Laurent Blanc. Mesmo com a troca de técnico e a chegada de Unai Emery, ele seguiu atuando com frequência, no início desta temporada.

Com a chegada de David Luiz, o Chelsea confirma seu segundo reforço do último dia de transferência. Antes do brasileiro, o lateral espanhol Marcos Alonso, ex-Fiorentina, também foi anunciado como contratação.

