Balotelli acerta com Nice: “Queremos redescobrir a alegria em seu jogo”

O Nice anunciou a contratação de Mario Balotelli, que estava no Liverpool, nesta quarta-feira. O atacante viveu uma verdadeira corrida contra o tempo para assinar com o clube francês, já que o técnico dos Reds, Jurgen Klopp, deixou claro que não contava com ele para esta temporada, e a janela de transferências se encerra no último minuto desta quarta-feira.

O acerto com o Nice pode ser considerado surpreendente, já que os rumores recentes ligavam Balotelli à um retorno à Itália, sendo o Palermo a equipe mais interessada. Clube da cidade em que o problemático atacante nasceu, a torcida rosanera chegou a fazer campanha nas ruas por sua contratação.

Balotelli já foi aprovado nos exames médicos desta quarta-feira e deve fazer seu primeiro treinamento com o clube já nesta quinta. A apresentação oficial do italiano, porém, deverá ocorrer apenas na sexta-feira.

“Estamos muito felizes de receber Mario. Esperamos que o Nice, com uma atmosfera familiar, ajude-o a redescobrir a alegria em seu jogo”, disse o clube francês, em comunicado oficial.

O atacante de 26 anos passou a última temporada emprestado para o Liverpool, mas marcou apenas três gols em 23 jogos no ano.

