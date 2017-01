Atlético recusou oferta da China pelo volante Rafael Carioca

No início da última semana, o volante Rafael Carioca revelou que recebeu uma proposta do futebol chinês, mas que as partes não entraram em acordo. O jogador, na ocasião, preferiu não revelar o time, nem valores, apenas salientou que Spartak Moscou, Galo e o clube da China não se acertaram.

A Gazeta Esportiva apurou que o Atlético nem sentou para conversar sobre a negociação. Isso porque os valores iniciais não agradaram o clube. Embora não tenha revelado o time que fez a oferta, a reportagem confirmou que o Tianjin Teda queria investir 5 milhões de euros pelo volante (cerca de R$17 milhões).

A questão, no entanto, é que, dessa oferta, o Atlético ficaria apenas com 2,5 milhões, por ser dono de 50% do passe do atleta, já que o restante é do Spartak Moscou. O valor foi considerado baixo pela diretoria atleticana que entende que Rafael Carioca se valorizou com a Seleção Brasileira. A ideia é conseguir, então, pelo menos, 4 milhões de euros pelo camisa 5.

Além de entender que Rafael Carioca tem valor maior do que oferecido ao Atlético, à diretoria do Galo e comissão técnica também desejam a permanência do jogador por causa da escassez de atletas na posição. No fim do ano o clube perdeu Leandro Donizete e Júnior Urso e vem improvisando Luan na posição. Por outro lado, o próprio meio-campista acredita que a chegada de Roger Machado pode fazer seu futebol crescer e voltar à seleção brasileira.