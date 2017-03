Atlético-MG volta a tentar Marlone, e Corinthians pode receber Clayton

A passagem do meia Marlone, de 24 anos, pelo Corinthians pode estar perto do fim. Nesta terça-feira, o jogador se aproximou de uma transferência para o Atlético-MG. De acordo com a informação apurada pela Gazeta Esportiva, o time de Belo Horizonte fez uma proposta pelo atleta, e a transferência pode se concretizar em breve.

A princípio, o negócio seria por empréstimo, válido até o final de 2017, e o Timão poderia receber Clayton, cedido pelo mesmo período. Sem tanto espaço no time de Roger Machado, o atacante poderia tentar uma nova fase defendendo o clube do Parque São Jorge, também cedido até o fim da temporada. Os clubes não confirmam as tratativas.

Antes do início da temporada, uma possível ida do jogador ao Galo já havia sido especulada, mas o Timão conseguiu manter o atleta, visto como importante no início da temporada. A expectativa era de que ele se tornasse um dos principais nomes da equipe titular de Fábio Carille.

O que se viu, porém, não foi isso. O camisa 8 não se firmou como titular, divindindo espaço com Romero e Léo Jabá, garoto que subiu da base. Para completar, o Corinthians ainda contratou Jadson, que assumiu o posto de principal meia do time.

Marlone chegou ao Parque São Jorge no início de 2016, após boa passagem pelo Sport. No Alvinegro, demorou a conquistar espaço. Logo em seu início, sofreu com problemas físicos. Depois, demorou a ter oportunidades, passando a jogar mais vezes no segundo semestre.

Mesmo sem grande brilho, o meia, atuando pelo Timão, foi finalista do Prêmio Puskas, da Fifa, que elegeu o gol mais bonito do ano. Seu tento de voleio, contra o Cobresal-CHI, pela Libertadores de 2016, foi um dos nomeados, mas acabou perdendo a votação para Mohd Faiz Subri, malaio que fez incrível gol de falta.

*Especial para a Gazeta Esportiva