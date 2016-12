Atlético-MG entra na concorrência para contratar volante Rithely

O Corinthians esfriou nesta quinta-feira as negociações para trazer o volante Rithely, do Sport. E, pelo jeito, o Timão pode ver o jogador desembarcar em um concorrente do futebol brasileiro: o Atlético-MG está interessado na contratação do meio-campista.

Segundo a Rádio Itatiaia, o Galo já entrou em contato com os representantes de Rithely para tratar das bases de uma negociação. O jogador pertence ao Sport e tem contrato até a temporada 2019.

Rithely era alvo do Corinthians, porém as bases de uma transação assustaram os dirigentes paulistas. Fica a expectativa se o Timão irá insistir na negociação nos próximos dias.

No Atlético-MG, Rithely seria opção para a vaga de Leandro Donizete. A renovação de contrato do experiente volante não evoluiu nas próximas horas e o jogador está aberto a ofertas de outras equipes.