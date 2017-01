Apresentado, Michel promete agarrar a oportunidade no Grêmio

O volante Michel está empolgado com a chance de defender o Grêmio. Apresentado no início da tarde desta sexta-feira, na sala de entrevistas do CT Luiz Carvalho, o ex-jogador do Atlético-GO contratado em dezembro alertou que trata com grande respeito jogar no atual campeão da Copa do Brasil.

“É um sonho que vou realizar, jogar a Libertadores. Mas o Brasileiro da Série A, o Gauchão, que é um estadual muito forte. São campeonatos que eu tenho que levar muito a sério e que, pessoalmente, farão muito bem para mim”, avisou.

Apesar de ter jogado a Série B no ano passado, Michel avisa que conta com atributos técnicos para atuar no Grêmio. Ele se define, a propósito, como um jogador moderno.

“Tenho agarrar essa oportunidade, não posso deixar passar. Sou um volante moderno. Um volante que está sempre ajudando na marcação, aparecendo na área e finalizando. Eu também tenho a característica de toque de bola. Essa característica que o grupo do Grêmio tem, esse estilo de jogo, eu me encaixo muito bem”, projetou.