Após perder meias, Santos mira Mauro Formica, do Newell’s Old Boys

O planejamento do Santos para 2017 era ter o elenco fechado antes mesmo da virada do ano. E isso incluía a contratação de mais um meia ‘cascudo’ para a disputa da Copa Libertadores de América. Os alvos iniciais do clube eram Cazares, do Atlético-MG, Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, e Marcos Guilherme, do Atlético-PR. Porém, após ver o venezuelano acertar com o Palmeiras e receber negativas sobre os outros dois atletas, a diretoria do Peixe mira um nome argentino para assumir o posto de sombra para Lucas Lima.

O meia Mauro Formica, do Newell’s Old Boys, está no radar do alvinegro para a próxima temporada. Com 28 anos, o atleta se encaixa perfeitamente no perfil procurado pelo clube para a disputa da Libertadores. A informação foi divulgada pela rádio argentina La Ocho e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Além de não ter uma idade tão avançada e poder dar um retorno financeiro no futuro, coisa que seria difícil com Guerra, Formica se destaca pela experiência internacional.

Revelado pelo Newell’s em 2007, o meia já atuou no Blackburn, da Inglaterra, e também no Palermo, da Itália. Além disso, conquistou uma Liga dos Campeões da Concacaf pelo Cruz Azul, do México, disputando uma edição do Mundial de Clubes. Por fim, o atleta já foi convocado para a Argentina, mas disputou apenas um jogo com sua seleção.

O nome foi oferecido ao alvinegro nos últimos dias e a diretoria aguarda pelo aval da comissão técnica para iniciar as negociações. O contrato de Formica com o clube argentino termina em 30 de junho de 2018 e seria necessário investir para tirá-lo do Newell’s. A diretoria entende que o mercado sul-americano é mais vantajoso do que o brasileiro, pois os salários e as multas rescisórias são menores.