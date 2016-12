Após Neilton, São Paulo avança para fechar com Ricardo Goulart

A diretoria do São Paulo parece empenhada em reforçar o setor ofensivo do elenco na temporada 2017. Depois da contratação de Neilton, em troca que levou o volante Hudson ao Cruzeiro, a equipe do Morumbi pode confirmar nas próximas horas a chegada de Ricardo Goulart.

Segundo o Esporte Interativo, a Europe Sports Group, responsável pelo gerenciamento da carreira do jogador, confirma a negociação. Atualmente, o jogador defende o Guangzhou Evergrande e foi eleito o melhor jogador da China.

No Brasil, Ricardo Goulart foi revelado pelo Goiás, mas se destacou com a camisa do Cruzeiro. O meia-atacante foi um dos pilares do Cruzeiro na conquista do bicampeonato brasileiro, nas temporadas de 2013 e 2014.

Além de Neilton, o São Paulo já confirmou outros dois reforços para 2017. O técnico Rogério Ceni terá como novidades o goleiro Sidão, ex-Botafogo, e o atacante Wellington Nen, apresentado no fim do ano passado após contratação junto ao ucraniano Shakhtar Donetsk.